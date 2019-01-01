الهلال × الاتحاد - فرصة الزعيم للثأر

العميد والزعيم من سيطيح بالآخر؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

بعدما أطاح الهلال السعودي بغريمه أهلي جدة، أصبح على موعد مع كلاسيكو سعودي آخر أمام اتحاد جدة، في دوري أبطال آسيا.

الموعد غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن ذهاب ربع النهائي.

الزعيم أقصى الراقي بعدما تغلب عليه في الذهاب بنتيجة 4-2، ثم تلقى هزيمة في الإياب بنتيجة 1-0، ليتفوق في مجموع المباراتين.

أما العميد فكان صعوده على حساب ذوب آهن أصفهان الإيراني، بالفوز ذهابًا وإيابًا؛ بنتيجة 4-1 و4-3 على الترتيب.

هذا اللقاء بخلاف أنه مصيري، فهو بالنسبة للأزرق فرصة لتخليص ثأر قديم، والحقيقة أنهما ثأران، الأول عمره 18 عامًا، والثاني ثمانية أعوام..

هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي بها الفريقان على الصعيد الآسيوي، بل جمعهما لقاءين من قبل، فماذا حدث؟

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في التاسع من مارس عام 2001، كان اللقاء الأول بينهما آسيويًا، في ربع نهائي دوري الأبطال بمسماه القديم "بطولة أندية آسيا أبطال الدوري"، ووقتها كان المباريات هذا الدور تُلعب مرة واحدة دون وجود ذهاب وإياب، لكن ربع النهائي يسير بنظام ثلاث مباريات أمام ثلاثة فرق مختلفة، كدور مجموعات من مجموعة واحدة فقط.

وقتها استهل الاتحاد مشواره بالتعادل أمام بيرسبوليس الإيراني سلبيًا، ووكذلك تعادل الهلال أمام أرتيش بافلودار الكازاخستاني سلبيًا.

التقى الزعيم والعميد في المباراة الثانية، وتمكن الاتحاد من الفوز آنذاك بثنائية نظيفة.

وفي لقاء الجولة الأخيرة، خسر الأزرق أمام بيرسبوليس 3-1، وخسر الفريق الجداوي أمام أرتيش بافلودار 2-1، ليودع ممثلا السعودية البطولة.

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المواجهة الثانية بينهما، كانت في 24 من مايو عام 2011 بدور الـ16، الذي كان يُلعب وقتها من مباراة واحدة فقط أيضًا.

وللمرة الثانية آسيويًا يفوز الاتحاد بنتيجة 3-1، ويقصي الزعيم من البطولة. سجل الثلاثية نونو أسيس "هدفين" وعبد المليك زياية، وعبد العزيز الدوسري هدف الزعيم الوحيد.

في العام نفسه، خرج العميد من البطولة من دور نصف النهائي بعدما تلقى الهزيمة أمام جيونيك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ذهابًا 3-2، و2-1 إيابًا.

فهل يحقق الهلال انتصار تاريخي لأول مرة على الاتحاد في دوري الأبطال في دور الـ8 هذا العام أم ستستمر هيمنة النمور؟