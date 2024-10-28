فيديو | "الهلال دُعم بالمليارات ليُحقق ما حققه الاتحاد" .. الزلال يستعين بالتاريخ ليرد بقسوة وسط ضحكات الفراج وفلاتة

نقاش ساخن في حلقة أمس من برنامج "أكشن مع وليد"

وجه أحد مشاهدي برنامج "أكشن مع وليد" رسالة حادة إلى عبد العزيز الزلال طالبه خلالها بالابتعاد عن جمهور الاتحاد وعدم الدخول معهم في أي نقاشات، رافضًا عقد أي مقارنات بين الزعيم والعميد، ولكن الرد أتاه قاسيًا من الصحفي الهلالي.

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المشجع الاتحادي قال في رسالته للزلال "الهلال دفع المليارات وتم دعمه بالمليارات ليُحقق ما حققه الاتحاد، مشيرًا بحديثه إلى فوز الفريق العاصمي بدوري أبطال آسيا لأول مرة بالنظام الجديد عام 2019، قبل أن يُكرر الأمر عام 2021، فيما كان الفريق الجداوي قد تُوج باللقب موسمي 2004 و2005 تواليًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ضيف البرنامج الدائم، الإعلامي عبد الله فلاتة، أعجب بكلام المشجع ولم يستطع إخفاء ضحكاته، فيما سخر منه وليد الفراج وطلب من الزلال الرد، فاستعان الصحفي بالتاريخ ليرد بقسوة على المشجع الاتحادي.

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حيث قال "العالم يُحب التاريخ وأنا مثلهم، الهلال فاز بدوري أبطال آسيا عام 1991 في الدوحة، فيما الاتحاد لم يكن أصلًا بوجود أندية في شرق آسيا ومركزه الخامس في الدوري السعودي، والهلال وقتها كان لديه 6 بطولات دوري فيما الاتحاد بطولة واحدة".

أتم "وإن كان على الدعم فقد تم دعمك وتنظيم البطولة في ملعبك بجدة وبـ10 لاعبين أجانب خرجت قبل أن تستقبل مانشستر سيتي، فيما الهلال ذهب إلى المغرب وهو موقوف فترتي تسجيل ووصل المباراة النهائية وحقق الوصافة أمام ريال مدريد، تريدها قبل تريدها بعض الهلاليين واضحين".