الهلال والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 0 × 0 الاتحاد

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18’ بطاقة صفراء من نصيب منصور الحربي بعد تدخل قوي على سالم الدوسري

17’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي من سعود عبدالخميد على ياسر الشهراني

16’ تسديدة قوية من ياسر الشهراني من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن لمرمى الحارس مارسلو جروهي

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

⚽️ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان#الاتحاد_الهلال

0 - 0 #الاتحاد_قوة pic.twitter.com/NoiVgjH9Wo — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 22, 2020

14’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي على محمد البريك فى منتصف الميدان

13’ انطلاقة من منصور الحربي من الجهة اليسري ثم ارسلها عرضية قوية للغاية تلقاها عبدالرحمن العبود وحاول تمريرها لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

12’ تمريرة من جيوفينكو لداخل المنطقة إلى جوميس الذي هيأ الكرة أمام جيوفينكو الذي سدد كرة قوية لكن تصدي لها الحارس مارسيلو جروهي وامسكها بثبات

11’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق خالد السميري لكنها مرت بعيدة عن المرمى

10’ سجال فى منتصف الميدان من جانب لاعبي الفريقين لمحاولة السيطرة الكرة

9’ تنفيذ الخطأ بعرضية من رومارينيو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

8’ خطأ لصالح الاتحاد من الجهة اليسري ضد محمد البريك

7’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

5’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سالم الدوسري لداخل المنطقة فى إتجاه إدواردو لكن تدخل معه سعود عبدالحميدد واكتسب خطأ لصالح الاتحاد

4’ تسديدة قوية من رومارينيو من داخل يمين المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى

3’ تمريرة تصل إلى رومارينيو لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2’ تسديدة قوية من سيباستيان جيوفينكو من على حدود المنطقة تصطدم فى يد حمدان الشمراني والحكم يشير بإستمرار اللعب

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / عبدالله العمار / عبدالرحمن الغامدي / فواز القرني / عبدالعزيز العرياني / محمد الثاني / أنيس البدري / هارون كمارا / عبدالمحسن فلاته / مهند الشنقيطي

الاتحاد: يبدأ المدرب فابيو كاريل بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من مارسيلو جروهي / منصور الحربي / حمدان الشمراني / برونو أوفيني / سعود عبدالحميد / عبدالله المالكي / كريم الأحمدي / خالد السميري / رومارينيو / ويلفرد بوني / عبدالرحمن العبود

البدلاء / محمد الواكد / مدالله العليان / نواف العابد / جانج هيون سوو / أندري كاريلو / محمد كنو / ناصر عيسي الدوسري / صالح الشهري

📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا بمباراة "الاتحاد" ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين#الهلال_الاتحاد #الهلال 💙 pic.twitter.com/yBY3NjZBBx — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 22, 2020

الهلال: يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / محمد جحفلي / محمد البريك / ياسر الشهراني / عبدالله الحافظ / كارلوس إدواردو / سلمان الفرج / سالم الدوسري / جوستافو كويلار / سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميس

تشكيل الفريقين:

مهما كان حال النمور سيئًا، تظل هذه المباراة بمثابة كلاسيكو الكرة السعودية، لا يمكن التنبؤ بنتيجتها وكل الاحتمالات مفتوحة على مصرعيها، ولكن الأكيد أن المتعة مضمونة.

بينما على النقيض تمامًا تأتي حالة الزعيم، فالهلال مستقر ومنتشٍ ببطولة دوري أبطال آسيا، ويتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منافسه النصر، ومباراة الاتحاد فرصة له لمواصلة زعامة الترتيب.

ويُعاني العميد كثيرًا هذا الموسم، وليس أدل على ذلك من تأخره في جدول ترتيب الدوري باحتلاله المرتبة الثالثة عشر برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، مع وصول المدرب الثالث هذا الموسم، في تذبذب فني وإداري واضح.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الاتحاد ضد الهلال في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./