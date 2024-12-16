مستبعدًا الهلال .. اختيارات مفاجئة من عماد السالمي لأفضل 3 أندية في دوري روشن هذا الموسم

الهلال وصيف الدوري السعودي

فاجأ الصحفي عماد السالمي جميع مشاهدي حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد" باستبعاده الهلال من أفضل 3 أندية في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وذلك رغم احتلاله الوصافة خلف المتصدر الاتحاد.

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السالمي لم يكتف باستبعاد الهلال، بل كذلك النصر والأهلي، وإن كان ذلك منطقيًا ومبررًا ربما بسبب حالة الفريقين ونتائجهما وتواجدهما في جدول الترتيب، وقد اختار الاتحاد كأفضل نادٍ في الدوري معللًا ذلك بأنه حقق هدفه بالوصول للصدارة والأهم أنه حقق ذلك مع العديد من المشاكل مثل الإصابات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واختار السالمي نادي القادسية في المرتبة الثانية ومن ثم الرياض، مبديًا دهشته بأداء ونتائج الفريق الثاني تحديدًا رغم فشل مهاجمه محمد كوناتي، ومؤكدًا أن الأول نجح في بناء فريق قوي من الأجانب والمحليين.

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وعند سؤاله عن سبب استبعاد الهلال رغم نتائجه القوية واحتلاله وصافة جدول ترتيب الدوري، أجاب "الهلال كبير، كبير جدًا، وحين يلعب الند بالند أمام الخليج ويخسر، وحين يفوز بمعاناة على الرائد في الوقت القاتل، وحين يتأثر كل هذا التأثير بغياب لاعب واحد هو روبن نيفيش، لا يمكن أن أختاره ضمن الفرق الأفضل، لأننا اعتدنا منه على 10 من 10 وليس أقل من ذلك".

وأتم بالإشارة إلى أن معيار اختياره للأندية الثلاثة هي قدرتها على تحقيق أهدافها خلال النصف الأول من الموسم.