الهلال أم الاتحاد أو الأهلي؟ .. مارسيليا يحسم مستقبل عز الدين أوناحي رسميًا

حسم الجدل بشأن إحدى الصفقات الشتوية المحتملة

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كشف نادي مارسيليا الفرنسي، عن حقيقة انتقال النجم المغربي عز الدين أوناحي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024".

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أنباء ترددت في الأيام القليلة الماضية، عن رغبة من نادي الاتحاد السعودي، في التعاقد مع أوناحي، مع اهتمام قوي أيضًا من عملاقي المملكة الهلال والأهلي، بالإضافة إلى الدحيل القطري؛ بـ"خطف" اللاعب.

وفي هذا السياق.. أعلن فرانكي توردي، مسؤول الاتصال والإعلام بنادي مارسيليا، عدم رحيل النجم المغربي عن الفريق الأول، في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وقال توردي في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الثلاثاء: "لا نعلق على مثل هذه الشائعات؛ ولكن ما أستطيع تأكيده، أن عز الدين أوناحي مستمر مع الفريق، في الفترة المقبلة".

ونفى مسؤول الاتصال والإعلام، وصول عروض من الأساس؛ سواء رسمية أو شفهية من أي فريق سعودي، للتعاقد مع أوناحي؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام.

أوناحي الذي تألق مع منتخب المغرب في كأس العالم "قطر 2022"، يلعب في صفوف مارسيليا الفرنسي منذ يناير 2023؛ مسجلًا 3 أهداف في 26 مباراة رسمية.

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