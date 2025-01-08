أحدهم سليم والآخرين مهددين .. الكشف عن طبيعة إصابات نجوم الهلال بعد كلاسيكو الاتحاد

تعرف على طبيعة إصابات نجوم الهلال

شهدت مباراة الهلال ضد الاتحاد، تعرض أكثر من لاعب في صفوف الزعيم للإصابات، وهو ما أثار القلق بين الجماهير، التي تتساءل عن طبيعة تلك الإصابات.

وودع الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الاتحاد بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وكشف الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" عن أن النجم البرازيلي مالكوم لا يُعاني من أي إصابة، بعدما أجرى الفحوصات الطبية اللازمة.

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وأضاف: "كان استبدال النجم روبن نيفيش بسبب شد عضلي، كما سيخضع الثنائي سالم الدوسري وأليكساندر ميتروفيتش إلى فحوصات بالرنين المغناطيسي".

وأشار العجلان إلى أن النتائج ستظهر غدًا الخميس، حيث سيتم تحديد موقف سالم وميتروفيتش من الإصابة، بعد التعرض لها أمام الاتحاد.

ويستعد الهلال لمواجهة العروبة يوم السبت المقبل، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث من المتوقع أن يغيب عن تلك المباراة العديد من العناصر الأساسية بسبب الإصابة.