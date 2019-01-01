ماذا يفعل الهلال والاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا؟

يمتلك كلا الفريقين تاريخًا سابقًا في بطولة دوري أبطال آسيا

ماجد جزر

تجدد المواجهة بين الهلال والاتحاد من أجل خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم على ملعب جامعة الملك سعود مساء اليوم في إياب دور الربع النهائي الآسيوي.

لقاء الذهاب الذي جمع بين الاتحاد والهلال في الجوهرة المشعة كان قد انتهى بنتيجة التعادل السلبي لتتأجل مسألة حسم بلوغ دور نصف النهائي في الإياب.

ويمتلك كلا الفريقين تاريخًا سابقًا في بطولة دوري أبطال آسيا وبالتحديد في نفس الدور ربع نهائي البطولة.

وفيما يلي نستعرض لكم ما قدمه كلا الفريقين في إياب ربع نهائي البطولة القارية منذ تغير نظام البطولة عام 2003 :

الاتحاد

تواجد العميد الاتحاد في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 7 مرات من قبل، نجح خلالهم التأهل 5 مرات إلى نصف نهائي البطولة القارية، وفشل في مرتين، وكانت البداية عام 2004 أمام فريق داليان الصيني وتخطاه في مباراة الإياب بهدف نظيف، وبعدها بعام قابل شاندونغ الصيني وتعادل ذهابًا بهدف لكل فريق، بينما تغلب في الإياب بنتيجة 7\2، وكانت الخسارة كبيرة عام 2008 في الإياب أمام الكرامة السوري بنتيجة 4\0، وحقق الاتحاد فوزًا كبيرًا في إياب نفس الدور عام 2009 بالفوز على باختاكور الأوزبكي برباعية نظيفة، أما عام 2011 سقط الاتحاد في مباراة الإياب بنتيجة هدف مقابل لا شيء أمام سيؤول الكوري الجنوبي، وفي عام 2012 خسر في إياب ربع نهائي آسيا أمام جوانجزوا الصيني بنتيجة 2\1 بعد الفوز ذهابًا 4\1، وكان أخر مواجهة قبل المواجهة الحالية عام 2014 حيث خسر أمام العين الإماراتي بنتيجة 3\1.

الهلال

نادي الهلال منذ تغير نظام البطولة عام 2003 تواجد الزعيم مرتين في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فاز منهم في مرة وخسر الأخرى، الأولى كانت عام 2007 حيث تعادل دون أهداف خارج الديار في مباراة الذهاب أمام الوحدة الإماراتي، وفي الإياب تعادل بنتيجة 1\1 وخرج من البطولة، أما عام 2017 تعادل سلبيًا في الذهاب أمام العين، وعاد وانتصر بثلاثية في الرياض وواصل مشواره في البطولة.