كأس السوبر .. أغسطس فأل خير للأهلي و"خماسية الصمود" تدعم الهلال

الزعيم يُواجه الراقي في نصف نهائي كأس السوبر مساء اليوم

يستعد الجمهور السعودي، والعربي بشكل عام، لافتتاح الموسم الجديد في كرة القدم السعودية بمواجهة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر مساء اليوم الثلاثاء في أبها.

ويتسلح كل فريق بعدد من الأسلحة الفنية والذهنية لمواجهة الآخر، فيما تبني الجماهير آمالها على عوامل أخرى أبرزها التاريخ وسجل المواجهات السابقة، ويتفاءل البعض بأمور أخرى مثل موعد اللقاء وحضور أو غياب لاعب ما أو حتى معلق المباراة.

الجمهور الأهلاوي يحق له التفاؤل لإقامة المباراة في أغسطس، والذي شهد على مدار تاريخ مواجهات الفريقين تفوقًا لصالح فريقهم، فقد نجح في الفوز 3 مباريات، منها واحدة بركلات الترجيح، وتعادل في الرابعة ولم يخسر سوى لقاء واحد.

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الأهلي نجح في هزيمة الهلال بركلات الترجيح ليُتوج بالسوبر السعودي عام 2016، ولكن انتصاره في إياب دوري أبطال آسيا 2019 بهدف نظيف لم يمنع خروجه من البطولة لخسارة ذهابًا 4-2، وقد حقق الفوز الثالث في الدوري السعودي عام 2020 بهدفين مقابل هدف واحد وهو آخر لقاء أقيم في أغسطس بين الفريقين، بينما كان الأول عام 2014 وانتهى بالتعادل.

الهلاليون من جانب آخر يتلقون دعمًا كبيرًا من التاريخ الحديث للمواجهات مع الأهلي، إذ حقق الفريق منذ الخسارة في 2020 ما قد يُوصف بـ "خماسية الصمود"، فقد خاض 5 مباريات مع الأهلي صمد فيها ولم يخسر أي منها، بل حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد، وجميعها كانت في الدوري السعودي.