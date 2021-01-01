ميكالي يُشيد بروحه القتالية .. الهلال يؤكد أنه "كابوس" الإماراتيين في آسيا

الهلال هزم شباب الأهلي بهدفين نظيفين

نجح الهلال السعودي يوم أمس في تحقيق أول انتصار له في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021، وذلك بتخطيه شباب الأهلي الإماراتي بهدفين نظيفين أحرزهما بافيتمبي جوميس وأندريه كاريلو في الشوط الأول من لقاء استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

الهلال تصدر مجموعته بجانب استقلال دوشنبه الإيراني الذي هزم أجمك الأوزكبي 3-2، إذ رفع الفريقان رصيدهما إلى 4 نقاط فيما تجمد رصيد شباب الأهلي وأجمك عند نقطة واحدة.

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الهلال .. كابوس الإماراتيين في آسيا

انتصار الزعيم الجديد أكد أنه "كابوس" الإماراتيين في دوري أبطال آسيا، إذ كان ذلك هو الفوز الـ15 له في البطولة على الفرق الإماراتية.

الهلال واجه أندية دوري الخليج العربي الإماراتي في دوري أبطال آسيا 33 مرة فاز في 15 وتعادل في 11 ولم يخسر سوى 7 مباريات، وقد سجل ضدهم 48 هدفًا واستقبل 36.

ولم تغب مواجهات الأندية الإماراتية عن الهلال في دوري أبطال آسيا أبدًا خلال المواسم الـ15 الأخيرة، إذ لعب الفريق السعودي ضدهم مباراة واحدة على الأقل في كل منهم.

كاريلو يُعادل سجله التهديفي للموسم الماضي

سجل كاريلو هدفه الثامن مع الهلال هذا الموسم، وقد عادل بذلك عدد أهدافه التي أحرزها مع الفريق خلال الموسم الماضي كاملًا وخلال جميع البطولات المحلية والقارية.

النجم البيروفي ارتدى قميص الزعيم بالإعارة من بنفيكا صيف 2018، وانضم للفريق نهائيًا صيف 2019، وقد سجل في موسمه الأول 4 أهداف وزادهم للضعف في الثاني.

البريك يصنع بعد غياب 135 يومًا تقريبًا

عاد محمد البريك لصناعة الأهداف بعد غياب دام 135 يومًا تقريبًا، إذ صنع هدفي انتصار الهلال على شباب الأهلي مساء أمس في الرياض.

آخر تمريرة حاسمة للظهير الأيمن كانت خلال مواجهة الفتح في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الثالث من ديسمبر الماضي.

ميكالي يُشيد بالروح القتالية للهلال

أشاد روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال بالروح القتالية للاعبيه خلال مواجهة شباب الأهلي، مؤكدًا أن انتصارهم كان مستحقًا.

إذ قال عقب اللقاء "لعبنا مباراة جيدة أمام فريق كبير، انتصارنا مستحق تمامًا لأننا سيطرنا على اللقاء، وقد سعدت بالروح القتالية للاعبين ورد فعلهم".

وعن التعامل مع صيام اللاعبين في رمضان، أوضح المدرب البرازيلي "هناك برنامج غذائي يسير عليه الجميع، لدينا فريق مختصص يُراقب هذه الأمور ويُجيد التعامل معها، ونتابع كذلك جهد اللاعبين لتفادي الإرهاق خاصة في ظل ضغط المباريات".