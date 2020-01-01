الهلال والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 0 × 0 الأهلي

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30’ نصف ساعة مرت من زمن المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ انطلاقة خطيرة من أندريه كارييلو لداخل يمين المنطقة لكنه تباطئ فى تسديد الكرة ليتدخل معه الفيس ساريتش ويبعدها إلى ركنية للهلال

28’ تنفيذ الركنية بعرضية من يوسف بلايلي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع وارتدت بين أقدام لاعبي الأهلي على حدود المنطقة

27’ ركنية للنادي الأهلي تنفذ بعرضية من يوسف البلايلي على القائم القريب فى إتجاه محمد خبراني لكن ابعدها كنو إلى ركنية جديدة

26’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

25’ يتوقف اللقاء لإصابة محمد آل فتيل ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج

24’ الحكم يشهر البطاقة الصفراء فى وجه سمان الفرج بعد عرقله للمدافع محمد آل فتيل

23’ تمريرات متتالية فى منتصف ملعب الاهلي من جانب لاعبي الهلال لمحاولة الأختراق من العمق

22’ تمريرة رائعة فى إتجاه محمد البريك الخالي من الرقابة على الجهة اليمنى لكنه تسرع فى أرسال العرضية لتمر بشكل سيئ إلى ضربة مرمي

21’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل من سلمان الفرج على جوزيف دي سوزا

20’ عرضية خطيرة من ياسر الشهراني من الجهة اليسري ابعدها الدفاع بنجاح من امام جوميس الذي حاول تسديد الكرة

19’ شاهد تسديدة عمر السومة

الحكم المساعد الثاني يلغي أولى أهداف اللقاء للأهلي بداعي التسلل.#الهلال 0 : 0 #الاهلي#الهلال_الاهلي pic.twitter.com/WxDNvXvZOA — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 7, 2020

18’ محاولات مستمرة من لاعبي الهلال لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات القلعة الخضراء

17’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من عمر السومة لكنها غير متقنة مرت بعيدة عن مرمي الحارس ياسر المسيليم

16’ من على حدود المنطقة لصالح النادي الاهلي بعد تدخل قوي من محمد البريك على ألفيس ساريتش

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ تمريرة من أندرييه كارييلو على الجهة اليمنى إلى محمد البريك الذي أرسلها عرضية أرضية داخل المنطقة لكن ابعدها محمد آل فتيل من أمام اندرييه كارييلو

13’ خطأ فى منتصف الميدان للأهلي بعد تدخل قوي من بافيتيمبي جوميس على محمد آل فتيل

12’ تمريرة طولية من محمد البريك فى إتجاه أندريه كرييلو على الجهة اليمنى لكن الحكم يشير بوجود تسلل

11’ انطلاقة من ياسر الشهراني من الجهة اليسري ثم يرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع لترتد بمرتدة بدأها لوكاس ليما الذي مررها على الجهة اليسري إلى المنطلق دجانيني تافاريس ليتوغل بها لداخل المنطقة لكن يتدخل معه محمد جحفلي ويستخلصها بنجاح

9’ أوووووووووووووووه،،،، هجمة خطيرة للأهلي بعد تسديدة قوية للغاية من عمر السومة من على حدود المنطقة اصطدمت فى القائم وارتد إلى عبدالفتاح العسيري داخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

8’ انطلاقة من دجانيني تافاريس الذي حاول بناء مرتدة سريعة للأهلي لكن تدخل كنو والحكم يحتسب خطأ فى منتصف الميدان

7’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي من لوكاس ليما على محمد البريك

6’ محاولة التوغل من ياسر الشهراني من الجهة اليسري لكن تدخل معه يزيد البكر وابعدها إلى رمية تماس

5’ استخلاص رائع للكرة من عبدالفتاح عسيري من أمام محمد جحفلي ثم مررها إلى عمر السومة الذي حاول التوغل لداخل المنطقة لكنه ارسلها عرضية غير متقنة مرت بجوار القائم الايمن

4’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى أندريه كارييلو الذي حاول ارسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

3’ تمريرة طولية فى إتجاه ياسر الشهراني على الجهة اليسري ثم يمررها عرضية أرضية ابعدها المدافع يزيد البكر إلى ركنية

2’ تمريرات تحضيرية بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / باسم العطالله / معتز هوسواي / مهند عسيري / نوح الموسي / زوكانوفيتش / سلمان المؤشر / علي الأسمري / حسين عبدالغني / حسين المقهوي

الأهلي: يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ياسر المسيليم / يزيد البكر / محمد آل فتيل / محمد عبده خبراني / لوكاس ليما / الفيس ساريتش / جوزيف دي سوزا / عبدالفتاح عسيري / يوسف البلايلي / عمر السومة / دجانيني تافاريس

البدلاء / محمد الشلهوب / سيباستيان جيوفينكو / نواف العابد / عبدالله عطيف / هتان باهبري / محمد الواكد / صالح الشهري / علي آل بليهي / ناصر الدوسري

📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا في مباراة "الأهلي"، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين #الهلال_الأهلي#الهلال 💙 pic.twitter.com/fcpUEtX6vy — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 7, 2020

الهلال: يبدأ المدرب رازفان لوسيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلا من عبدالله المعيوف / محمد البريك / عبدالله الحافظ / محمد جحفلي / ياسر الشهراني / جوستافو كويلار / محمد كنو / سلمان الفرج / اندريه كارييلو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميس

تشكيل الفريقين:

بينما نادي الهلال يسعى للحاق بالنصر المتصدر حتى الآن برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الموج الأزرق الذي يتبقى له مباراتان، وينتظر منه الجماهير الفوز في اللقاء القادم بمعنويات مرتفعه خصوصاً بعد الهروب من ريمونتادا أوراوا والفوز باللقب، وهو ما أدى إلى ارتفاع توقعات جماهير النادي الأزرق كثيراً، لكن الأهلي لن يكون أبداً فريسة سهلة على الرغم من الهزيمة الآخيرة بهدف دون رد على يد الشباب في الجولة السابقة من الدوري السعودي.

يحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين ، بعد أن حصد 23 نقطة خلال الـ 12 جوله الماضية، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل مباراتين وخسر في ثلاث، وبالطبع سيكون الراقي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس متحفز للفوز بالثلاث نقاط لتعزيز موقفه في المنافسة على البطولة.