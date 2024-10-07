حدثت في مباراة الاتحاد .. فهد المرداسي عن واقعة "دعس" لاعب الأهلي في الكلاسيكو: ليس هناك تشابه!

المرداسي يكشف الاختلاف بين لقطتي علي مجرشي ورومارينيو..

كشف المستشار التحكيمي فهد المرداسي، عن الفارق بين لقطتي مخالفة ظهير الهلال، رينان لودي، بدعس قدم علي مجرشي، مدافع الأهلي، وأخرى بين البولندي كريتشوفياك والبرازيلي رومارينيو، في مواجهة بين أبها والاتحاد، خلال الموسم الماضي.

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وأثار الحكم السلوفيني، سلافكو فينسيتش، الذي أدار مباراة كلاسيكو الأهلي والهلال، جدلًا تحكيميًا واسعًا، بشأن قراره في الدقيقة 87، بعدم احتساب ركلة جزاء للراقي، بداعي قيام رينان لودي بدعس قدم علي مجرشي، بعد القفز لإبعاد الكرة، وهو الأمر الذي اعترض عليه خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، قائلًا إن فريقه كان يستحق ركلة جزاء، ولا يمكن أن تواجه فريقًا من 12 لاعبًا.

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واستشهد عدد من الجماهير بلقطة في مباراة سابقة، شهدت دعس كريتشوفياك، على قدم رومارينيو، ليقرر الحكم أحمد الرميخاني - حينها - احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد.

وقال المرداسي، عبر برنامج "برا 18"، إن كلتا اللقطتين شهدتا قرارًا صحيحًا من حكم المباراة، مؤكدًا أنه لا تشابه في حالتي رينان لودي وكريتشوفياك، موضحًا "لودي لعب الكرة، ثم ذهبت إلى الخلف، ونزل اللاعب على الأرض في وضع استدارة بالجسم في اتجاه الكرة، باعتبارها خلفه، ثم حدث تلامس بسيط جدًا وهي حالة عرضية وليس بها لعبة زائدة".

على النقيض، قال المرداسي حول لقطة كريتشوفياك في مباراة أبها والاتحاد، "التشابه فقط في لعب الكرة بالرأس ونزول اللاعبَين، ولكن بالوضع القانوني والأخطاء وسوء السلوك لا تشبه لقطة الأهلي والهلال؛ لأن لاعب أبها ارتكب خطأ اللعبة الإضافية، لتوجيه قدمه إلى قدم لاعب الاتحاد، لتصبح مهاجمة بتهور، ولذلك فهي ركلة جزاء صحيحة".

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يذكر أن دائرة التحكيم التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت الاجتماع غدًا (الثلاثاء)، لمناقشة الحالات التحكيمية حول الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ومنها مواجهة الأهلي والهلال، وما تضمنته من قرارات جدلية.

وحقق الهلال فوزًا على مضيفه الأهلي بنتيجة (2-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، في قمة الجولة السادسة من دوري روشن، ليحافظ الأزرق على العلامة الكاملة، بالوصول إلى النقطة 18، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط في المركز العاشر.