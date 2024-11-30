استبدلوا شعار الهلال بفريق آخر .. قناة أجنبية تقع في خطأ فادح بلقاء الديربي أمام الشباب!

شعار الهلال تبدل في مباراة ديربي الرياض

وقعت أحد القنوات الفضائية في خطأ فادح، خلال نقلها مباراة ديربي الشباب ضد الهلال، وذلك باستخدام "شعار" آخر غير شعار الزعيم!

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ويستضيف الشباب نظيره الهلال بالجولة 12 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك خلال مواجهة قوية بين الفريقين.

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وقامت القناة الأجنبية بوضع شعار النادي الأهلي بدلًا من الهلال، في الدقائق الأولى من المباراة، قبل أن يتم تعديلها لشعار نادي الهلال.

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وتداولت الجماهير هذا الخطأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليبدوا استغرابهم من هذا التصرف، خاصة وأن هناك فارق كبير بين الشعارين.

يُذكر أن الأهلي قد لعب مباراته مساء أمس الجمعة ضد الوحدة، وقد انتصر بها بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 12 ضمن منافسات دوري روشن.