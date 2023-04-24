"الهلال ارتكب مخالفة قانونية واضحة بإطلاق هذا الوصف على الاتحاد"

الهلال سخر من الاتحاد بعد الفوز عليه

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أكد المحامي والناقد الرياضي محمد الدويش أن الهلال ارتكب مخالفة قانونية واضحة بوصفه الاتحاد بـ "جسر جدة" عبر حسابه الرسمي على تويتر.

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الهلال كان قد هزم الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة بهدف أحمد حجازي بالخطأ في مرماه ليتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الثاني على التوالي، وسيلعب المباراة النهائية أمام الفائز من مباراة الليلة بين النصر والوحدة.

حساب الهلال على تويتر نشر عدة تغريدات احتفالًا بالتأهل، كتب في إحداها "عبر جسر جدة إلى النهائي"، وهو ما رآه الناقد الرياضي النصراوي مخالفة قانونية.

حيث كتب عبر تويتر "إطلاق صفة سيئة على النادي مخالفة قانونية، فالأندية الرياضية كيانات حكومية وقد عوقب مغردون منهم إعلاميون بسبب هذا، فكيف بنادٍ يصف ناديًا بـ جسر جدة ؟".

يُشار إلى أن الاتحاد تعرض لخسارة واحدة في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي كانت كذلك أمام الهلال في ملعب الجوهرة المشعة.

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