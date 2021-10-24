"الهلال احتاج أكثر من 4 سنوات للانتصار على النصر"

ما هي المدة التي احتاجها الهلال للفوز على النصر بملعبه

أكد الإعلامي الرياضي تركي الحربي، على أن نادي الهلال احتاج أعوام طويلة من أجل تحقيق الفوز على نادي النصر على ملعبه "مرسول بارك".

الهلال حقق الفوز على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي على ملعب مرسول بارك.

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الحربي كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يتحدث عن الصعوبة التي واجهها الهلال من أجل تحقيق الفوز على النصر بملعبه.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "تخيل بس تخيل، احتاجوا 3 سنوات و8 أشهر و6 أيام، ليحققوا أول انتصار لهم على العالمي في مرسول بارك، عشان كدا لا تلومهم لو مشوا على رؤوسهم، ما هو بس احتفلوا بخرقة بغياب الرجال".

ونجح الهلال في الانتصار على النصر، ليتأهل إلى المباراة النهائية، ليواجه فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، ليسعى لتحقيق البطولة الآسيوية هذا الموسم.

ويسعى الهلال لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، واستعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي، حيث آخر مرة حققه كان في عام 2019.