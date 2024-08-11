تهديد داخلي للهلال .. وأوروبا تتحرك بجدية لخطف سعود عبدالحميد

هناك صقر ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على الصفقة..

طالما قيل أن سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن الهلال السعودي، لم يتلق أي عرض رسمي من أندية أوروبا طوال الفترة الماضية، لكن يبدو أنه جد جديد في هذا الملف..

الأزمة مشتعلة بين اللاعب وناديه على مدار الأسابيع الماضية، في ظل تمسك الأول بالاحتراف الأول، فيما يرفض الثاني التفريط فيه نظرًا للحاجة الفنية لخدماته مع المنافسة على أكثر من بطولة الموسم المقبل.

أما الجديد في هذا الملف، فقد كشفت عنه صحيفة "المدينة" موضحة أن أندية أوروبا بالفعل بدأت في اتخاذ خطوات جادة نحو الظهير السعودي، مشيرة إلى أن نادي روما الإيطالي وآخر فرنسي أرسلا خطابات رسمية للقلعة الزرقاء للظفر بخدماته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت الصحيفة أن ليست أندية أوروبا فقط من تنتظر إطلاق سراح سعود، إنما يواجه الهلال تهديدًا داخليًا أيضًا، إذ أن هناك نادٍ سعودي منافس للهلال دخل بقوة في الصفقة، حتى لو تطلب الأمر منه انتظار دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل، للتوقيع معه مجانًا.

لكن عبدالحميد لا يزال يتمسك بفكرة الاحتراف الأوروبي، رافضًا الانتقال داخل دوري روشن السعودي، وربما ينتظر ويستمر في الهلال حتى يناير المقبل كي يحقق حلمه بالتوقيع لأحد أندية أوروبا.

في المقابل، تحاول إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل إقناع سعود بتجديد عقده، لكن حتى الآن محاولاتها تبوء بالفشل.