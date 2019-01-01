فيديو - رأسية كاريلو تفك شفرة دفاع أوراوا
التعليقات()
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 9, 2019
وأخيرا.. كاريو يفك الشفرة اليابانية 💪
الهلال 1 أوراوا 0#ACLFinal #HILvURA pic.twitter.com/heeeXm8VHw
احتاج الهلال السعودي 60 دقيقة كاملة كي اختراق حصون أوراوا ريدز الياباني بنجاح، محرزًا هدفه الأول.
الفريقان يتواجهان حاليًا على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
وعقب عدة فرص أهدرها الزعيم، أخيرًا هز كاريلو الشباك، بعدما استقبل عرضية رائعة من الجهة اليمنى بأقدام محمد البريك، ثم حولها برأسية في الشباك، مستغلًا خروج خاطئ من حارس الفريق الياباني هاروكي فوكوشيما.