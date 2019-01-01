قبل مواجهة أوراوا - ماذا تغير في الهلال منذ نهائي 2017؟

تعرف على ما تغير في الهلال قبل النهائي المرتقب

في نهائي مكرر لنسخة 2017، يواجه فريق نادي الهلال نظيره أوراوا ريدز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعدما نجح الفريقان في تخطي كل العقبات للوصول إلى هذا الدور.

الهلال يدخل نهائي دوري أبطال آسيا، وعينه على اللقب الغائب منذ عام 2000، وتعويض أيضًا إخفاقات الماضي.

الثأر هو ما يبحث عنه الهلال، بعدما خطف أوراوا الياباني اللقب، في نهائي عام 2017، حيث تعادل مع الزعيم في الرياض، قبل الفوز عليه في اليابان بهدف دون رد.

ويسعى الهلال لاستعادة اللقب الغائب عن العرب منذ عام 2011، والذي حصل عليه السد القطري في هذا العام.

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ما الذي تغير في الهلال وأوراوا منذ بطولة 2017 إلى بطولة 2019؟ هذا ما سنعرفه خلال السطور التالية..

تشكيل الهلال في 2017

ضم تشكيل الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017 الآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج، عبد الله عطيف، نيكولاس ميليسي.

الهجوم: نواف العابد، عمر خربين، سالم الدوسري.

تشكيل الهلال في 2019

أما عن تشكيل الهلال في 2019 فجاء كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، هيون سو جانج، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج، عبد الله عطيف.

الوسط المهاجم: سالم الدوسري، جيوفينكو، كاريلو.

المهاجم: بافيتيمبي جوميس.

الجهاز الفني

في بطولة 2017، كان يتولى مهمة المدير الفني لفريق الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ولكنه رحل في عام 2018.

أما في النسخة الحالية، يقود الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، واستطاع أن يصل به إلى نهائي البطولة الآسيوية.

رئاسة النادي

وصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 عندما كان يتولى رئاسة النادي نواف بن عد بن عبد الله.

بقيادة فهد بن نافل، استطاع أن يعود الهلال مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال آسيا هذا الموسم.