"الهلال أكثر نادٍ مكروه بين جماهير الأندية السعودية"

مسؤولو الزعيم وإعلامه هم السبب

يرى الإعلامي خالد السليمان أن نادي الهلال السعودي هو أكثر المكروهين في المملكة، بسبب مسؤوليه وإعلامه، الذي يقلل من شأن منافسيه باستمرار.

الإعلام الرياضي السعودي يعيش حالة كبيرة من التراجع، بسبب الاحتقان، وربما إعادة نشر تصريح قديم لسامي الجابر؛ رئيس الزعيم الأسبق، الذي قلل به من نادي النصر، أعاد شحن الأجواء.

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وقال السليمان، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة": "فلنطلق استفتاءً وسترى أن أكثر نادٍ مكروه بين جماهير الأندية الأخرى هو الهلال، والسبب هو إعلام الهلال الذي يحقر منافسيه وبعض رؤساء الإدارات الذين تتابعوا على النادي، لم يظهروا أي روح رياضية في التعامل مع المنافسين".

وأضاف: "الجميع تحدث عن جمال أداء النصر وأحقيته في تصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا، أعتقد أن مدرب الفريق إذا المنافسة انتهت يخرج ويقول لا يزال هناك جولة متبقية، أرى أن هذا المناخ العدائي المشبع بالكراهية في الهلال وإعلامه لا يجعلك في منافسة شريفة مع الآخرين، لا بد أن يضع في موقع أنك علاقتك مع الآخرين محتقنة، لذلك غالبية جماهير الأندية الأخرى شجعت النصر قاريًا".

يذكر أن الهلال نجح في تأهل لدور الـ16 من دوري أبطال سيا كأفضل ثانٍ، بعد أن حصد عشر نقاط في المجموعة الأولى، فيما تأهل النصر متصدرًا للمجموعة الرابعة بـ11 نقطة.