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الانتقالات

مهاجم أتالانتا الإيطالي ضمن حسابات إدارة الهلال

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تسعى إدارة نادي الهلال لمواصلة دعم قائمة الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي تنطلق في يناير

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

 كشفت تقارير صحفية عن وجود تحرك من قبل إدارة نادي الهلال للتعاقد مع مهاجم المنتخب الأرجنتيني ونادي أتالانتا الإيطالي أليخاندرو جوميز.

 صحيفة "الوطن" بحسب مصادرها أشارت إلى أن تنتظر إدارة الهلال تنتظر موافقة نظيرتها في النادي الإيطالي لانتقال اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الأرجنتيني وافق على عرض الهلال لخوض تجربة احتراف جديدة، رغم أنه مرتبط بعقد مع النادي الإيطالي حتى 2022.

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وتسعى إدارة نادي الهلال لمواصلة دعم قائمة الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي تنطلق في يناير.

يُذكر أن العديد من التقارير قد أكدت قرار جيسوس مدرب الفريق بالتخلي عن الثنائي عمر خربين و جيليمن ريفاس مهاجمي الفريق خلال يناير المقبل.

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