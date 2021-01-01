فيديو | ماذا يحدث بالزعيم؟ .. الهلال يسقط أمام أبها العنيد بثلاثية

الزعيم يخسر الصدارة ويعتليها الشباب

خطف أبها فوزًا قاتلًا أمام الهلال بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها تقدم بعد مرور 11 دقيقة فقط من إطلاق صافرة البداية، إذ أُرسلت عرضية من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء، شتتها ياسر الشهراني؛ ظهير الزعيم، برأسية، لكنها وصلت بشكل خاطئ إلى لاعب أبها رياض الشراحيلي، على حدود منطقة الجزاء، سددها قوية في المرمى.

الزعيم أدرك التعادل بعدها بدقيقتين فقط، عن طريق مهاجمه صالح الشهري، الذي استلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء، ثم مرر وسدد في الشباك.

وفي الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، تصد حارس أبها لهجمة للأزرق بروحين، إذ سدد أندريه كاريلو أولًا، وتصدى الحارس، لكن الكرة ارتدت إلى صالح الشهري، ليسددها من جديد، لكن الحارس حولها إلى ضربة ركنية هذه المرة.

وعاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 34 بعد وجود شبهة ضربة جزاء لصالح أبها، لكنه أشار بعدها باستمرار اللعب.

وأبت العارضة أن يخرج أبها متقدمًا من الشوط الأول بهدفين، إذ تصدت لتسديدة قوية بأقدام صالح العمري.

وفي الدقيقة 67 من عمر المباراة، أضاف الهلال هدفه الثاني، بعدما أرسل ياسر الشهراني عرضية من الجهة اليسرى، وصلت إلى كاريلو داخل منطقة الجزاء، وضعها مباشرة في المرمى.

وألغت تقنية الفيديو هدف ثالث للزعيم في الدقيقة 73، أحرزه الفرنسي بافيتمبي جوميس، لكنه كان متسللًا.

تعادل أبها جاء في الدقيقة 75، بعدما نفذ سعد بقير ركلة حرة من الجهة اليمنى لوسط الملعب، وصلت عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حولها مهدي تهرات برأسية في الشباك.

أبها خطف هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة بعدما قطع لاعبوه بشكل خاطئ من وسط الملعب، حتى وصلت إلى سعد بقير بمنطقة الجزاء، سددها في الشباك بنجاح.

الهزيمة جمدت رصيد الزعيم عند النقطة 30 في وصافة جدول الترتيب، فيما ارتقى أبها إلى المركز السابع برصيد 24 نقطة.