وزير السياحة يحسم الجدل .. ليونيل ميسي وعائلته يصلون الرياض

مستقبل ميسي مازال معلقًا والدوري السعودي أحد الوجهات المحتملة

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وصل النجم ليونيل ميسي وعائلته العاصمة السعودية الرياض في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في زيارة تستمر ليومين حسبما كشفت المصادر المتابعة.

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الإعلام والجمهور الهلالي استقبل الأخبار حول زيارة ميسي بترقب كبير، حيث يُعد نجم باريس سان جيرمان أهم النجوم المستهدفين بواسطة النادي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب حسم الجدل حول سبب تلك الزيارة، وذلك بالترحيب بالنجم الأرجنتيني عبر تويتر والتأكيد على أن تلك الرحلة مجرد سياحية ليُحبط الآمال الزرقاء بأن تكون للحديث حول انتقاله للهلال.

ميسي كان قد وقع قبل عدة أشهر عقدًا مع وزارة السياحة ليكون سفيرًا للسعودية، وقد زار المملكة بالفعل في مارس الماضي وتلك هي زيارته الثانية.

ميسي مرتبط مع ناديه الفرنسي بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومازال مستقبله معلقًا بين البقاء في باريس والعودة إلى برشلونة والانتقال إلى الدوري السعودي وتحديدًا الهلال.

يُشار إلى أن سوق الانتقالات الصيفي القادم في دوري روشن من المتوقع أن يشهد انتقال عدد من النجوم الناشطين في أوروبا للأندية السعودية، ويدور الحديث عن أسماء مثل لوكا مودريتش وتوني كروس وكريم بنزيما وويلفريد زاها وساديو ماني.

Shahid