الهريفي لرينارد: بنزيما هو حل السعودية في مونديال 2022

أكد فهد الهريفي؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، أنه ليس من الضروري أن يصطحب الأخضر معه مهاجم صريح في كأس العالم قطر 2022، موجهًا نصيحة للفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب الوطني، لحل أزمة الهجوم في الفريق.

الأخضر في مجموعة صعبة بالمونديال:

المنتخب السعودي سيشارك في نهائيات الحدث العالمي، في نهاية العام الجاري بقطر، للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

وأوقعت القرعة الأخضر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

وتطمح كتيبة رينارد هذه المرة، في تخطي مرحلة التمثيل المشرف، وتكرار إنجاز مونديال 1994، الذي وصل به الأخضر للدور الثاني.

ما هي نصيحة الهريفي لرينارد؟

نجم العالمي الأسبق أشار على رينارد بتجربة سميحان النابت؛ لاعب التعاون، خلال المرحلة المقبلة، تعويضًا عن غياب صالح الشهري؛ مهاجم الهلال والمنتخب، مشبهًا اللاعب بالفرنسي كريم بنزيما؛ لاعب ريال مدريد الإسباني.

وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " هيرفي مو لازم مهاجم صريح ( 9 ) في كاس العالم سميحان النابت ( بنزيمه ) لاعب وسط في مهاجم .. هداف ، صانع ، لاعب حركي مفيد ، كنترول رائع ، والاهم يكثف الوسط في بطولة صعبة.

"اكثر من مره الفت النظر له، جرب وش انت خسران في ظل حجتك".

هيرفي

مو لازم مهاجم صريح ( 9 ) في كاس العالم سميحان النابت ( بنزيمه )

لاعب وسط في مهاجم .. هداف ، صانع ، لاعب حركي مفيد ، كنترول رائع ، والاهم يكثف الوسط في بطولة صعبة ..



اكثر من مره الفت النظر له

جرب وش انت خسران في ظل حجتك ..👌 pic.twitter.com/QyrSZMwmFb — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) April 27, 2022

ماذا قدم النابت مع التعاون:

التعاون ودع بالأمس، منافسات دوري أبطال آسيا، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد سبع نقاط فقط.

وخلال المنافسة القارية وبالدوري المحلي، قدم النابت نفسه بصورة رائعة، لفتت الأنظار إليه.

صاحب الـ26 عامًا كان من ناشئي الأهلي، قبل أن يرحل عنه في 2017 لينضم لأحد، ثم أبها، وفي يناير 2020 انتقل لسكري القصيم.

في الموسم الجاري، شارك النابت في 30 مباراة في مختلف البطولات مع التعاون، سجل خلالها سبعة أهداف، وصنع أربعة آخرين.

ولم يسبق للاعب أن انضم لأي من معسكرات الأخضر، ولم يخض أي مباراة مع المنتخب الوطني الأول.

موقف الشهري غامض من المونديال:

صالح الشهري كان قد أصيب مع الهلال خلال مشاركاته في دوري أبطال آسيا، بقطع في وتر القدم.

وأجرى اللاعب في منتصف أبريل الجاري، عملية جراحية في فنلندا، تكللت بنجاح، ويطمح للحاق بالأخضر في كأس العالم.

الشهري منح الأمل للجماهير، بعدما أكد أنه سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الحالية، وأنه سيبذل قصارى جهده للحاق بالمونديال. (طالع التفاصيل من هنا)

اقرأ أيضًا..

الاتحاد السعودي يرد على تجنيس رومارينيو وتعاقد الأندية مع لاعبي أوكرانيا

مدرب الأهلي يعرض خدماته للتجسس على السعودية!

"فضيحة جديدة .. كيف تريدون فلاح السعودية في كأس العالم وهذا حالها؟!"