الهريفي: شرط واحد لأمدح تاليسكا وأعتذر له

نجم وسط النصر السابق يُواصل الحديث عن المهاجم البرازيلي

مازال الجدل متواصلًا حول تصريحات فهد الهريفي نجم النصر المعتزل عن نجم الفريق الحالي "أندرسون تاليسكا"، إذ مازال الجمهور النصراوي يُوجه انتقادات واضحة لتلك التصريحات وسط ردود من اللاعب السابق ومحاولات منه لإيضاح وجهة نظره.

الهريفي كان قد شن هجومًا لاذعًا على تاليسكا لعدم اقتناعه ورغبته باللعب في مركز 10 واتجاهه دومًا للجانب الأيمن، مطالبًا إياه باللعب كما يُريد الفريق وللهدف الذي جاء له، وهو اللعب كصانع لعب، وإلا الجلوس على مقاعد البدلاء وترك المجال لغيره.

وجهة نظرالهريفي الفنية وجدت معارضة شديدة من جماهير النصر الذي أشعلت تويتر بردودها عليه وسخريتها من رأيته، خاصة مع تألق تاليسكا وإحرازه 5 أهداف وصناعته لواحد في الدوري السعودي حتى الآن.

صاحب الـ56 عامًا لم يهرب من انتقادات الجمهور وأسئلته، وقد سألهم أحد النصراويين عن موعد مدحه لتاليسكا ووصفه بالموسيقار، فأجاب "حين ينجح كلاعب رقم 10 وأدعو الله أن ينجح، حينها سأعتذر له أيضًا وأطالب بمنحه القميص رقم 8".

يُشار إلى أن النصر مقبل على التحدي الأهم في الموسم الحالي، إذ سيُواجه الوحدة الإماراتي يوم الـ16 من أكتوبر القادم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وستُقام المباراة على ملعب مرسول بارك في الرياض.