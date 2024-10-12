الهدف مشاركته ضد ريال مدريد.. برشلونة يضع خطة عودة داني أولمو

خطة تجهيز داني أولمو لمواجهة ريال مدريد...

يقترب داني أولمو، لاعب برشلونة، من العودة إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة ووضع الطاقم الطبي للفريق الكتالوني، خطة لعودة اللاعب بشكل تدريجي خوفًا من تعرضه إلى انتكاسة.

وقدم اللاعب الإسباني، مستويات مميزة مع برشلونة، منذ وصوله في الميركاتو الماضي، ونجح في المساهمة بثلاثة أهداف خلال 189 دقيقة، قبل أن يتعرض إلى إصابة في منتصف سبتمبر الماضي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن أولمو، من المتوقع أن يعود للمشاركة مع برشلونة، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ولكن بخطة تدريجية تضمن له خوض مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وهو في كامل لياقته وجاهزيته.

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وأشار التقرير إلى أن الطاقم الطبي للفريق الكتالوني، يرى بأن تكون مشاركة أولمو في المباراة القادمة أمام إشبيلية، يجب ألا تتجاوز 30 دقيقة، على أن تزيد المدة في مباراة بايرن ميونخ، وتصل إلى شوط كامل.

وفي حال سارت الأمور على ما يرام بالنسبة للاعب صاحب الـ 26 عامًا وعدم تعرضه إلى أي انتكاسة، من المنتظر أن يشارك أمام ريال مدريد، لمدة 60 دقيقة وسيبدأ المباراة بشكل أساسي.

جدير بالذكر أن يستضيف إشبيلية يوم الأحد القادم ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، ثم يحل ضيفًا على بايرن ميونخ، في قمة الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 23 أكتوبر، ويواجه ريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالليجا يوم 26 من الشهر الحالي.