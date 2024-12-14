وصل إلى الرقم 100.. صلاح يبصم على تاريخ ليفربول رغم التعادل المحبط مع فولهام!

إنجاز مميز لصلاح...

سقط ليفربول، في فخ التعادل أمام ضيفه فولهام بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح، قد تمكن من صناعة الهدف الأول لفريقه والذي سجله كودي جاكبو، في الدقيقة 47، قبل أن يخطف دييجو جوتا، هدف التعادل للريدز قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق.

وبحسب الإحصائية التي نشرتها شبكة "أوبتا" فإن الفرعون المصري، قد وصل إلى 100 تمريرة حاسمة مع ليفربول، في كافة المسابقات، منهم 13 تمريرة هذا الموسم، وهو أكبر عدد من التمريرات بين لاعبي البريميرليج في الموسم الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد نتيجة اليوم ارتفع رصيد ليفربول، إلى النقطة 36 في صدارة الترتيب، وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي، أقرب ملاحقيه الذي يحتل المركز الثاني.

جدير بالذكر أن ليفربول، يستعد لمواجهة ساوثامبتون مساء الأربعاء القادم في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على أن يحل ضيفًا أمام توتنهام، مساء الأحد المقبل في الجولة السابعة عشر من البريميرليج.