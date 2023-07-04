"الهدف تحقق" .. نجم الأهلي يعلن الرحيل رسميًا

ساهم في عودة الأهلي إلى دوري المحترفين ثم رحل

أعلن أحد نجوم النادي الأهلي السعودي، الرحيل بشكل رسمي عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي تعاقد مع 3 صفقات محلية، خلال الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهم: عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، بالإضافة إلى التوقيع مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونشر النجم الأوروجوياني نيكولاس ميليسي، متوسط ميدان الأهلي، رسالة وداعية للنادي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال ميليسي في رسالته: "الهدف تحقق.. شكرًا لك يا الأهلي وحظًا سعيدًا"؛ في إشارة إلى رحيله بعد مساهمته في عودة الفريق الأول، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددًا.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، تعاقد مع ميليسي، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، عندما كان الفريق يلعب في دوري يلو للدرجة الأولى؛ ولمدة 6 أشهر فقط.