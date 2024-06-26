"الجميع يبحث عن الهدف المثالي" .. روني يلوم جوارديولا على فشل منتخبات اليورو!

"بيب هو من جلب ذلك الفكر لعالم كرة القدم"

ألقى واين روني، أسطورة منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، باللوم على بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بسبب سعي أغلب منتخبات "يورو 2024"، لتسجيل أهداف مثالية على طريقة بطل الدوري الإنجليزي.

وأحدث جوارديولا، تحولًا كبيرًا في كرة القدم الإنجليزية، منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، حيث فاز بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وحقق دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق سابقًا نجاحًا غير مسبوق في برشلونة وبايرن ميونخ.

وتحدث روني في مقابلة مع جاري لينيكر، عن سبب انخفاض معدل الأهداف في بطولة الأمم الأوروبية، وتحديدًا منتخب إنجلترا الذي تأهل إلى دور الـ16 بهدفين فقط، سجلهما جود بيلينجهام وهاري كين.

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وسأل المذيع جاري لينيكر، روني عن سبب لعب الفرق بهذه الطريقة في الوقت الحاضر، فأجاب نجم مانشستر يونايتد السابق: "أعتقد أن اللعبة أصبحت أكثر ديناميكية، والجميع الآن يحاول تسجيل الهدف المثالي".

وأضاف مازحًا: "أعتقد أنه خطأ بيب جوارديولا، هو من جلب ذلك الفكر لعالم كرة القدم. لقد أتقن ذلك، لكن يبدو أن الجميع يكافح من أجل خلق فرص واضحة مثل التي يصنعها مانشستر سيتي".

يذكر أن منتخب إنجلترا تأهل إلى دور الـ16، على رأس المجموعة الثالثة بـ5 نقاط، من فوز على صربيا (1-0) وتعادلين مع الدنمارك بنتيجة (1-1) وسلوفينيا سلبيًا.