الهدف الشتوي يعود .. النصر يدخل سباق التعاقد مع "جوكر" توتنهام هوتسبير

جديد ميركاتو نادي النصر..

أعاد نادي النصر السعودي، اهتمامه بأحد النجوم العالميين؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

النصر بدأ الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بمعسكر خارجي في البرتغال؛ ولكن بدون الإعلان عن أي صفقة رسمية - حتى لآن -.

ووفقًا للإعلامي الرياضي بن جاكوبس، دخل العملاق السعودي "سباق" التعاقد مع البرازيلي إيمرسون رويال، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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جاكوبس كشف في تصريحات عبر "PlaybackTV"، عن أن توتنهام رفض عرضًا من ميلان الإيطالي، خلال الأسبوع الماضي؛ للتعاقد مع إيمرسون.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الفريق الإنجليزي، حدد مبلغًا يُقدر بـ20 مليون يورو؛ للموافقة على التخلي عن النجم البرازيلي، في صيف العام الحالي.

وأوضح بن جاكوبس، أن دخول نادي النصر في الصفقة؛ من شأنه أن يجعل توتنهام هوتسبير، يحصل على المبلغ الذي يريده في اللاعب البالغ من العمر 25 سنة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم إيمرسون رويال، بـ"الانتقال" إلى نادي النصر؛ حيث قيل في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، أن الفريق السعودي يريده بالفعل.

جدير بالذكر أن إيمرسون الذي سبق له ارتداء قميص العملاق الإسباني برشلونة؛ يجيد في مركز الظهير الأيمن من الأساس؛ ولكنه لعب مؤخرًا في قلب الدفاع والظهير الأيسر مع توتنهام؛ على الرغم من أنه لم يعد عنصرًا أساسيًا في التشكيل.