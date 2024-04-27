الهدف الأخير تحت التهديد.. برشلونة في مأزق جديد بالدوري الإسباني!

مهمة صعبة تنتظر الفريق الكتالوني

يتجه برشلونة للخروج بموسم صفري، بعدما خسر نهائي كأس السوبر الإسباني، وودع كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، كما يبتعد بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد بالليجا.

ويتبقى هدف وحيد ينافس برشلونة من أجله في المباريات الست الأخيرة بالدوري الإسباني، وهو احتلال المركز الثاني من أجل المشاركة في كأس السوبر العام المقبل.

ولن تكون مهمة برشلونة سهلة، بعدما تمكن جيرونا من الفوز خارج الديار على لاس بالماس بثنائية نظيفة اليوم السبت.

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وارتقى جيرونا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثالث، علمًا بأن الفريق الكتالوني خاض مباراة أقل.

وسيتعين على برشلونة أن يبذل قصارى جهده في مواجهة فالنسيا بعد غد الإثنين في مونتجويك، بعد الهزيمتين الأخيرتين أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد.

كما سيحل برشلونة ضيفًا على جيرونا في مواجهة حاسمة يوم السبت المقبل، لمعرفة من سيشارك في كأس السوبر الموسم المقبل، مع العلم أن جيرونا حسم مواجهة الذهاب خارج قواعده (4-2).