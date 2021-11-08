يمتلك منتخب مصر تاريخ كبير بين المنتخبات العربية والإفريقية، وهو البطل التاريخي لكأس أمم إفريقيا حيث فاز بها 7 مراتٍ من قبل.

طوال هذا التاريخ، قدم المنتخب المصري العديد من الأساطير، صنعوا إنجازات عديدة للفراعنة على المستوى القاري والعالمي.

أبرز هؤلاء اللاعبون هو نجم ليفربول محمد صلاح، والذي اعتاد على تحطيم الأرقام القياسية لناديه، وقد قاده للفوز بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا والفوز بدوري أبطال أوروبا.

قاد صلاح أيضًا منتخب مصر للعودة لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا، ولديه أرقام كبيرة مع المنتخب كما هو الحال مع الريدز.

نجم ليفربول أحد أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ الفراعنة، لكن من هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

من هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر؟

الهداف التاريخي لمنتخب مصر هو النجم السابق للأهلي والزمالك حسام حسن، حيث سجل 68 هدفًا في 176 خاضها مع الفراعنة.

وضع هذا الرقم حسام حسن في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ المنتخبات لفترة طويلة، لكنه تراجع للمركز التاسع عشر في الفترة الأخيرة لتخطي عدد من اللاعبين رقمه.

ويحتل صدارة الهدافيين الدوليين في التاريخ الآن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن أقصى النجم الإيراني السابق علي دائي من على صدارتها.

ما هو ترتيب صلاح بين الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر؟

يحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة الهدافيين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 45 هدفًا سجلهم في 73 مباراة.

يفصل صلاح 23 هدفًا لمعادلة رقم حسام حسن، ويبدو أنه لن ينجح في كسره حتى يعتزل، لكن نجم ليفربول اعتاد على كسر الأرقام القياسية وقد يكون أحدها هو هذا الرقم في المستقبل.

الهدافون التاريخيون لمنتخب مصر