الهداف التاريخي للمنتخب .. منع علي دائي من مغادرة إيران

الأوضاع تزداد صعوبة في البلد الآسيوي

تتطور الأوضاع للأسوأ يوميًا في إيران التي تشهد احتجاجات واسعة ضد السلطات بسبب وفاة فتاة تدعى مهسا أميني تبلغ من العمر 22 عامًا، حيث وصل الأمر لمنع علي دائي هداف المنتخب التاريخي من مغادرة البلاد.

شرطة الآداب في إيران كانت قد اعتقلت الفتاة بسبب ارتدائها ملابس غير محتشمة خلال شهر سبتمبر الماضي، وقد توفيت خلال الاعتقال مما فجر اضطرابات أمنية كبيرة في البلاد واحتجاجات شارك بها الكثير من المشاهير ونجوم كرة القدم السابقين والحاليين، وقد وصل الأمر لمطالبة جهات حقوقية إيرانية بحرمان المنتخب الوطني من اللعب في كأس العالم 2022.

المصادر الصحفية المتابعة للأحداث هناك أكدت اعتقال عدد من اللاعبين السابقين لتفاعلهم عبر السوشيال ميديا مع الأحداث بطريقة أغضبت السلطات ورأت فيها تحريضًا على العنف، ومنهم حسين ماهيني الذي لعب للمنتخب الإيراني خلال الفترة من 2011 حتى 2017.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلت عن مصادر صحفية إيرانية تأكيدها حجز السلطات في إيران لجواز سفر النجم المعتزل علي دائي لمنعه من مغادرة البلاد.

وأوضحت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية أن ذلك القرار كان ردًا على ما كتبه صاحب الـ52 عامًا على إنستجرام تعليقًا على وفاة مهسا أميني، حيث طالب السلطات بحل مشاكل الشعب الإيراني بدلًا من استخدام القمع والعنف والاعتقالات.

محمد دائي شقيق اللاعب الإيراني أبدى استياءه التام مما حدث مع أخيه، إذ نقل موقع "ورزش 3" الرياضي الإيراني عنه قوله "علي قدّم كل حياته لرفع العلم الإيراني، هو يحبّ بلده وشعبه ودائماً ما يقول الحقيقة. ما حصل معه مؤسف".

دائي يُعد أحد أبرز النجوم في تاريخ كرة القدم الإيرانية، فهو أحد أول من احترف من البلاد في أوروبا باللعب لأندية هيرتا برلين وبايرن ميونخ وأرمينيا بينيفيلد في الدوري الألماني، وقد لعب كذلك للسد القطري والشباب الإماراتي.

نادي العاصمة الألمانية نشر تغريدة دعم بها لاعبه السابق وأبدى أسفه لما يحدث معه، إذ جاء فيها "نشعر بالهلع لما يحدث حاليًا في إيران، لاعبنا السابق علي دائي تم منعه من مغادرة البلاد لأنه تحدث دعمًا لحقوق المرأة. نتضامن مع جميع النساء في إيران والذين يُقاتلون لأجل حقوقهم بشجاعة".

يُشار إلى أن دائي كان الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 109 هدفًا قبل أن يخطف كريستيانو رونالدو هذا الرقم منه في سبتمبر 2021.