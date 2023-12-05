بعد الهجوم عليه بسبب موقفه مع علي البليهي .. سلمان الفرج يتدارك خطأه بفيديو جديد

قائد الهلال في موقف محرج بسبب علي البليهي..

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دائمًا ما يتسبب تفاعل سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، مع زملائه عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" في بعض الجدل، وآخر من تورط بسببه زميله المدافع علي البليهي.

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قبل أيام، نشر الفرج فيديو رفقة المهاجم الصربي للفريق أليكساندر ميتروفيتش، يشيد به الأخير بالبليهي، واصفًا إياه بأفضل مدافع، لكن الأول رد عليه ساخرًا: "مهبول أنت!"، مقللًا من مواطنه في إطار المزاح بينه وبين زملائه.

لكن الجماهير الهلالية لم تتقبل هذا المزاح وقتها، وهاجمت الفرج بحكم أنه قائد الفريق ولا يجب أن يصدر منه مثل هذه التصريحات ولو على سبيل "الطقطقة"، خاصةً وأنه تورط قبلها بأيام مع المدافع علي جحفلي وأكد أن بطولاته حققها بـ"السرقة".

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الفرج أراد تدار خطأه، فظهر في فيديو جديد رفقة البليهي، معلقًا: "توب صدق عاد"، أي أنه المدافع الأفضل بالفعل.

يشار إلى أن انتفاضة الجماهير الهلالية ضد الفرج بعد حديثه عن البليهي جاءت أيضًا في ظل الحملة الشرسة التي يشنها جمهور النصر عليه بعد استفزازاته لنجومه في الديربي الأخير، إذ انتظرت دعم الفرج له، صارفة النظر عن أن الأمر في إطار "المزاح".

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