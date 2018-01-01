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الهجوم، الخطورة، الركض أكثر.. ماذا أخبر سولشاير لاعبي مانشستر يونايتد

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تعرف على أهم تعليمات أولي سولشاير للاعبيه في مانشستر يونايتد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشف الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش عن التعليمات التي حصل عليها لاعبو مانشستر يونايتد من المدرب الجديد أولي سولشاير، وذلك من خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب المباراة الأخيرة أمام كارديف سيتي.

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وكان مانشستر يونايتد قد خاص أول مبارياته تحت قيادة أولي جانر سولشاير السبت الماضي أمام كارديف سيتي، وتمكن من الانتصار بخمسة أهداف مقابل هدف.

وعقب المباراة، أدلى الصربي نيمانيا ماتيتش بتصريحاته للصحفيين، حيث كشف خلالها عن أبرز التعليمات التي قالها لهم المدرب سولشاير قبل مباراته الأولى.

وقال ماتيتش: "لقد تولى سولشاير قيادة الفريق قبل المباراة بيومين فقط، لكننا عقدنا بعض الاجتماعات، لقد قال لنا إنه علينا التقدم إلى الأمام أكثر، وأن نكون أكثر خطورة في الهجوم"

وأضاف: "لقد أخبرنا كذلك بضرورة الركض أكثر وبذل المزيد من الجهد طوال المباراة وليس فقط في بدايتها أو نهايتها، نحن سعداء بما قدمناه أمام كارديف ونطمح حول المزيد في هذه المرحلة"

يذكر أن ماتيتش كان أحد خيارات جوزيه مورينيو لتدعيم خط الوسط، وقد دافع النجم الصربي عن مدربه السابق بعد البداية السيئة للشياطين الحمر هذا الموسم، والتي تعد الأسوأ له منذ 28 عامًا.

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