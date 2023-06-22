من الهبوط إلى مزاملة كريستيانو رونالدو .. النصر يتفاوض مع اسم مفاجئ

اسم غريب وغير متوقع يدخل حسابات نادي النصر في الصيف الحالي

فتح نادي النصر، خط مفاوضات مع أحد الأسماء العالمية المفاجئة؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر لم يتعاقد مع أي صفقة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ على الرغم من الوعود المقدمة إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول، بضم نجوم عالميين؛ لمساعدته على العودة إلى منصات التتويج مجددًا، بعد موسم صفري في 2022-2023.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت"، أبدى النصراويون، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع النجم الكولومبي الشاب كيفين أغوديلو، متوسط ميدان نادي سبيزيا الإيطالي.

وكشفت الشبكة العالمية، عن أن أغوديلو، سيُغادر سبيزيا في الصيف الحالي؛ بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدوري الإيطالي "الدرجة الثانية"، عقب خسارته في مباراة الملحق، أمام هيلاس فيرونا.

وأوضحت أن النجم الكولومبي البالغ من العمر 24 سنة، أبدى إعجابًا شديدًا بفكرة اللعب في صفوف النصر؛ خاصة أنه سيتحوّل من الهبوط، إلى مزاملة الأسطورة رونالدو.

جدير بالذكر أن أغوديلو، الذي يجيد في مراكز خط الوسط الارتكاز وصانع الألعاب والجناح الهجومي، انضم إلى سبيزيا في صيف 2020، قادمًا من نادي جنوى الإيطالي؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع مثلهم، خلال 93 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.