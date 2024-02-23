النهاية لن تكون سعيدة .. عودة كروس إلى ألمانيا نذير شؤم على ريال مدريد!

قرار مفاجئ يربك الحسابات في "سانتياجو برنابيو"

أثار الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، عاصفة من الجدل بعد قراره المفاجئ بإعلان عودته إلى تمثيل منتخب ألمانيا، رغم إعلانه مسبقًا بتعليق حذاءه دوليًا.

وكان قائد خط وسط ريال مدريد، قد أعلن عودته لصفوف منتخب ألمانيا من أجل خوض منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها بلاده هذا الصيف، وتحديدًا في الفترة بين 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبلين.

ونشر كروس، بيانا رسميًا، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قال خلاله: "سألعب لمنتخب ألمانيا مرة أخرى في مارس المقبل، لأن المدرب يوليان ناجلسمان طلب مني ذلك وأنا في مزاج جيد، لدي الكثير لأقدمه مع الفريق، أكثر مما يعتقده معظم الناس في الوقت الحالي".

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وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن عودة كروس إلى قائمة ألمانيا، "ليست علامة جيدة" لعشاق النادي الملكي الذين يمنون النفس بأن يستمر النجم الألماني معهم لموسم آخر، خصوصًا أنه كان قد أعلن وقت اعتزاله دوليًا في سن صغيرة، لأنه يريد التركيز بشكل أفضل مع ريال مدريد.

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وأشارت إلى أن ذلك كان واضحًا تمامًا على مستواه مع الفريق، حيث يحافظ على تواجده في التشكيلة الأساسية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى حقيقة أنه لم يعد يعاني من نفس الإرهاق الذي يصيب زملائه الدوليين، الذين يسافرون خلال كل فترة راحة دولية لخوض المباريات مع منتخبات بلادهم.

وأوضحت "ماركا"، أن كلام كروس في مؤتمره الصحفي الأخير، يشير إلى أن الإشارات التي يرسلها له عقله وجسده هي التي ستجعله يتخذ قراره بشأن الاستمرار من عدمه مع ريال مدريد، والحقيقة هي أن اللاعب أوضح أنه يشعر كما لم يحدث من قبل ويمكن أن يرى نفسه قادرًا على خوض موسم آخر في "سانتياجو برنابيو".