بداية النهاية مع الهلال .. "لو يهتم سالم الدوسري بمستواه كاهتمامه بقصة شعره!"

التورنيدو وضع نفسه تحت مقصلة الجميع بتصرفه أمام أوراوا!

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علق الكثيرون المشانق لسالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال السعودي، بعض تصرفه الغريب أمام أوراوا ريد الياباني بالأمس، وكلف فريقه اللعب بعشرة لاعبين.

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التورنيدو تعرض للطرد قبل نهاية المباراة بأربع دقائق بعد ركلة غير مبررة للاعب الخصم دون كرة، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن الإياب المقرر إقامته في السادس من مايو المقبل، في سايتاما.

وأما تصرف الدوسري المشين، علق الإعلامي الرياضي سعيد أبو داهش، في تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "لو اهتم سالم بمستواه كاهتمامه بقصة شعره والحرف الذي رسمه، لأنهى الهلال لقاء الذهاب لصالحه، الإياب يعتبر لصالح أوراوا، ليس صعبًا على الهلال، لكن لا بد أن نقول للمخطئ إنه أخطأ".

وأكمل عليه فهد الجلعودي، في تصريحاته للبرنامج نفسه: " أنا لست منزعجًا من غياب سالم عن الإياب، يقولون إن الدوسري رجل النهائي رغم أنه تعرض للطرد مرتين أمام أوراوا وكذلك أمام النصر كان من أسوأ اللاعبين فنيًا، غريب أن يصدر منه هذا التصرف في لقاء تحتاجه المملكة بشكل عام لإقدامها على استضافة مونديال الأندية بعد ستة أشهر، بجانب أنه عائد قبل أشهر قليلة من كأس العالم والفوز أمام الأرجنتين ولديه خبرات كافية، تصرفه مشين".

وأضاف: "اليوم أعتقد أن غيابه غير مؤثر بل فرصة لميشايل، في الأساس الدوسري في آخر موسمين يحضر مباراة ويختفي خمس، أخشى أن تكون بداية النهاية هذا الموسم مع الهلال!".

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل 1-1، وهو ما يخدم أوراوا، الذي يكفيه التعادل السلبي في الإياب لحصد اللقب.

Shahid