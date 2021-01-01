النني يوجه رسالة لكريستيانو رونالد بعد هديته له

كريستيانو أرسل هديته الخاصة للنجم المصري محمد النني

حصل المصري محمد النني، لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي، على هدية خاصة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، متمنيًا له أطيب الأمنيات.

ونشر النني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" هدية كريستيانو له، وهي عبارة عن قميصه الخاص مع نادي يوفنتوس، موقعًا عليه "أطيب التحيات".

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ومن جانبه عبر النني عن سعادته بالهدية التي أرسلها له النجم البرتغالي، حيث نشر الصور عبر حسابه على "إنستجرام" معلقًا عليه "يا لها من هدية جميلة، شكرًا كريستيانو".

النني يستعد للمشاركة مع فريقه آرسنال، في المباراة القادمة أمام ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح، في المواجهة التي ستجمع بينهما بالجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد النني مؤخرًا رفقة المنتخب المصري في مباراة جزر القمر، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون، حيث تمكن من تسجيل هدفًا رائعًا في تلك المواجهة.

وأصبح النني واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني لنادي آرسنال، بقيادة الإسباني مايكل أرتيتا، حيث يشارك بشكل مستمر مع الفريق الإنجليزي.