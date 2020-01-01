النني يشكر أرتيتا على إنقاذ مسيرته في آرسنال

صاحب الـ28 عامًا قدّم مستويات رائعة في مباراتين مع آرسنال

أكد محمد النني، لاعب آرسنال، أنّ الفريق تطور كثيرًا وأصبح يقدم أداء أفضل من قبل ويقاتل بشكل أكثر شراسة موجهًا التحية إلى المدرب ميكيل أرتيتا لمنحه فرصة اللعب بشكل أساسي.

النني شارك في مباراتين أساسيًا ضد ليفربول في الدرع الخيرية وضد فولهام في لقاء الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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أرتيتا أشاد بمستوى النني عقب مباراة فولهام مؤكدًا أنّه يتحسن بشكل كبير وأصبح عضوًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه.

وقال النني في تصريحات مع الموقع الرسمي لنادي آرسنال: "أشعر بالسعادة لما قام به المدرب أرتيتا ومنحي فرصة للمشاركة".

وتابع: "أعلم أنّه من الصعب العودة من فترة الإعارة والمشاركة بصورة أساسية، ولكن المدرب أعطاني هذه الفرصة ولذلك أنا ممتن له لأنّه جعلني أشعر بالأهمية".

الفرعون المصري أوضح أنّ أرتيتا يتحدث معه بصورة متواصلة ويقدم له رأيه في مستواه عقب كل مباراة لأجل التطور.

وواصل: "سوف أقاتل في التدريبات بصورة مستمرة، وسوف أحاول استغلال كل فرصة متاحة للعب لإظهار أفضل ما لديّ ومساندة الفريق".

وأردف: "أشعر بأننا أقوى وأكثر خطورة، وهذا ما افتقدناه في فترات طويلة في الفريق، فمن قبل لم نكن نقدم كل ما لدينا ولكن الجميع يلعب بأفضل شكل ممكن".

واختتم: "أعتقد أننا نمتلك كل المقومات التي تجعلنا قادرين على بناء الفريق القادر على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي".

جدير بالذكر أنّ آرسنال انتصر بثلاثية نظيفة على فولهام ليتصدر الدوري الإنجليزي بصورة مؤقتة.