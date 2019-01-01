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النني يحل أزمة الإصابات في خط وسط روما

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Getty Images
النني قد يكون ثالث صفقات روما من مصر

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

طلب نادي روما الإيطالي، معرفة إمكانية ضم اللاعب المصري، محمد النني من صفوف أرسنال الإنجليزي.

وكان النني قد فشل في فرض اسمه على التشكيل الأساسي للمدفعجية، مع انضمام المدير الفني الإسباني أوناي إيمري.

ويسعى الجيالوروسي للحصول على خدمات متوسط الميدان المصري البالغ 26 عامًا، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وفقًا لتوتوسبورت الإيطالية.

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وأنضم النني لصفوف أرسنال مقابل 12.5 مليون يورو قادمًا من بازل السويسري، فشارك الموسم الحالي في 8 مباريات فقط.

وكان النني قد بعث برسالة أمس لجماهير أرسنال لحلول العام الثالث على توقيعه للنادي اللندني، والتي ربطها البعض بإمكانية رحيله عن صفوف الجنرز.

ويعاني روما من الغيابات في خط الوسط، والتي طالب ثتائي الفريق، دانييلي دي روسي وستيفان نزونزي.

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وقد يفكر الجيالوروسي في الاستفادة من النني، بعدما قدمه محمد صلاح مع الفريق، والذي قضى موسمين قبل الانتقال لصفوف ليفربول.

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