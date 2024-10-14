حتى نجم المصارعة لم يرحمه .. هالاند ضحية خماسية النرويج ضد النمسا

نجم المان سيتي تعرض لسخرية لاذعة

تعرضت النرويج لخسارة مذلة أمام النمسا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، لكن مهاجم الفريق، إرلينج هالاند، كان الضحية الأكبر لذلك السقوط المذل وقد دفع ثمنه الأكبر.

مهاجم مانشستر سيتي تعرض لانتقادات لاذعة عقب المباراة، نظرًا للمستوى المتواضع الذي قدمه خلالها، وقد تمت مقارنته مرارًا عبر السوشيال ميديا بما قدمه المخضرم صاحب الـ35 عامًا، ماركو أرناوتوفيتش، خلال المباراة.

مهاجم إنتر سجل هدفين في اللقاء، وهو ما جعل حتى بطل المصارعة النمساوي والتر هان المشهور باسم جونتر يتدخل ويدلو بدلوه في السخرية من هالاند، إذ كتب عبر منصة إكس "أرناوتوفيتش أفضل من هالاند".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المهاجم النرويجي كان قد اعتذر عن أدائه خلال المباراة، قائلًا عبر إنستجرام "أعتذر للجميع، كان هذا خطأ كبيرًا من جانبي، في نوفمبر (التوقف المقبل) سنحصد الـ6 نقاط (في مباراتي سلوفينيا وكازاخستان)".

يُشار إلى أن منتخب النرويج ورغم تلك الخسارة الثقيلة مازال على رأس صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع النمسا وسلوفينيا، بينما يأتي منتخب كازاخستان في قاع الترتيب بنقطة واحدة.