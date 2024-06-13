"هذه النقطة تسهل رحيله إلى فريق سعودي!" .. النصر يكشف عن مفاجأة في عقد ساديو ماني

حلقة جديدة من مسلسل ماني والنصر..

"كيف سينتهي مسلسل ساديو ماني مع نادي النصر؟".. سؤال يطرحه الكثيرون، في ظل الأخبار المتضاربة بشأن مستقبل النجم السنغالي، مع الفريق الأول لكرة القدم.

أخبار كثيرة تحدثت عن إمكانية "رحيل" ماني عن النصر، في صيف العام الحالي؛ قبل أن يؤكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، منذ يومين تقريبًا، على أن اللاعب يرغب في البقاء مع الفريق الأصفر، وعدم الانتقال إلى أي نادٍ آخر.

وما بين هذا وذاك.. نقل الإعلامي الرياضي خالد الرشيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن مصدر نصراوي، آخر تطورات مستقبل النجم السنغالي، مع قلعة العالمي.

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المصدر اعترف بـ"امتلاك" ساديو ماني، عروضًا محلية وخارجية، مؤكدًا على أن نادي النصر سيحسم قراره بشكل نهائي، خلال الأيام القليلة القادم؛ سواء بـ"الاستغناء" عن اللاعب، أو استمراره في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وكشف المصدر النصراوي، عن مفاجأة في "عقد" ماني؛ بالقول: "نحن لا ندفع أي مبالغ للاعب.. لجنة الاستقطابات هي من تتحمل رواتبه، وجميع المكافآت والامتيازات المالية الأخرى".

وأشار المصدر إلى أن عدم تحمل النصر، أي مبالغ مالية تخص ساديو ماني؛ قد يسهل من عملية انتقال النجم السنغالي، إلى أي فريق سعودي آخر.