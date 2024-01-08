“النقاش لم يبدأ من الأساس” .. صدمة من مبابي لريال مدريد!

مبابي يصدم ريال مدريد...

صدم كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، فريق ريال مدريد، بعد الأنباء التي انتشرت حول موافقة اللاعب الفرنسي، على الانضمام إلى الميرينجي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد مبابي، مع باريس بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة لتجديد العقد، وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن ريال مدريد، اتفق مع مبابي على التوقيع في الصيف والانضمام إلى عملاق العاصمة الإسبانية.

ويعد مبابي صاحب الـ 25 عامًا، الهدف الأول لريال مدريد، منذ سنوات ولكن فشلت إدارة الميرينجي، في حسم التعاقد معه، وتسعى لحسم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بالمجان.

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وفي نفى مصدر مقرب من اللاعب الفرنسي، لصحيفة "RMC" الفرنسية، وجود أي مفاوضات أو اتفاقات مع أي فريق في الوقت الحالي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "لا يوجد أي اتفاق حول مستقبل كيليان، كما لا يوجد أي نقاش حول هذا الموضوع مع أي فريق".