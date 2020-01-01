النقاز يعلن فوزه بقضيته ضد الزمالك في "الفيفا"

النقاز أثار جدل كبير حول رحيله

أعلن حمدي النقاز ظهير أيمن نادي الزمالك السابق، عن حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم بشأن قضيته ضد الأبيض.

وكان النقاز قد رحل عن الزمالك بعد فسخ التعاقد من طرف واحد بحجة تأخر المستحقات خلال الأشهر الأخيرة داخل الزمالك.

ووفقًا لما نشره اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أن الفيفا حكمت لصالحه في مواجهته ضد الزمالك.

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وقال لاعب الزمالك السابق: "فدعا ربه إني مغلوب فانتصر"، "الحمد لله أنصفتنا اليوم الفيفا بأن حكمت لفائدتي في قضية الزمالك".

وأضاف النقاز: "شكر كبير للمحامي وأخي الأستاذ أنيس بن ميم على كل المجهودات التي توجها بهذا النصر"، مشيرًا إلى فوزه بالقضية.

وكان التونسي النقاز قد رحل بعد خلاف مع إدارة النادي، بينما أصر الأبيض على دفع المستحقات في مواعيدها وأن موقفهم سليم.

وأشارت عدة تقارير مؤخرًا إلى عودة النقاز إلى الدوري المصري الممتاز قريبًا، عن طريق أحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه.