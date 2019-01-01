النقاز: كل مباراة بطولة لنا والجميع يعلمنا كأننا فريق أوروبي

الزمالك متصدر جدول الترتيب ويسير بشكل رائع الموسم الجاري بالدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد التونسي حمدي النقاز؛ لاعب الزمالك، بالدعم الذي يحصل عليه الفريق خلال الموسم الجاري، مؤكدًا إصرار اللاعبين على إسعاد جماهيرهم في ختام الموسم.

ويتصدر الفارس الأبيض حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

النقاز قال، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "الموسم الجاري نسير بشكل جيد ونقدم عملًا جيدًا مع الجهاز الفني وهذا انعكس على مركزنا في جدول الترتيب، نحن نعتبر كل مباراة بطولة ونسير خطوة خطوة، لأن ذلك هو طريق الحصول على اللقب".

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وأضاف: "الجميع يساندنا، ورئيس النادي يدعمنا بشكل كبير وكل مستحقاتنا نحصل عليها في وقتها، وكل الفرق الموسم الجاري تعاملنا وكأننا فريق أوروبي".

التونسي اختتم متحدثًا لجماهير القلعة البيضاء: "لا بد أن تواصلوا مساندتكم لنا حتى النهاية، نلعب على ثلاث بطولات هذا العام، ومثلما أنت تفرحوننا بتواجدكم، نحن كذلك نسعى لإسعادكم".

يذكر أن الزمالك يواجهة إنبي اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.