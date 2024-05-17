"النظام قيد الاختبار" .. إنفانتينو يستعين بـ"عين الصقر" لإخماد ثورة البريميرليج!

رئيس الفيفا يعلن عن نظام جديد للتقنية المُهددة

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في اجتماع كونجرس الفيفا اليوم الجمعة في بانكوك، عزمه تطوير وتحسين تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، والتي كان دائمًا مدافعًا قويًا عنها.

وتعتزم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 6 يونيو المقبل، التصويت على مقترح مقدم من نادي وولفرهامبتون بشأن إلغاء استخدام تقنية الفيديو VAR، بعدما أثارت جدلًا كبيرًا هذا الموسم في البريميرليج.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن إنفانتينو، تحدث خلال الاجتماع عن تطوير تقنية الفيديو بتحسين يشبه تقنية "عين الصقر" المستخدمة في بطولات التنس، حيث يتوفر للاعبين خيار طلب استخدام التقنية في حالة وجود شكوك حول دخول الكرة أم لا.

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وقال إنفانتينو: "النظام قيد الاختبار بالفعل، تم إنشاء تقنية أكثر أساسية، مع عدد أقل من الكاميرات وبالتالي ستكون في متناول الجميع، حيث يشبه النظام المستخدم في التنس، ويجوز لمدربي كل فريق أن يطلبوا المساعدة من تقنية VAR مرتين فقط"، دون تحديد ما إذا كان ذلك لكل مباراة أو لكل فترة.

وأضاف: "يجوز للاعبين أن يحثوا مدربهم على طلب المراجعة. وفي حالة حدوث تغيير في القرار الأولي الذي اعتمده الحكم نتيجة للمراجعة المطلوبة، فإن الفريق الذي طلب تدخل الVAR سيحتفظ بفرصتيه للحصول على الاستشارة مرة أخرى".