ما هو النظام الجديد لدوري روشن السعودي 2023-24؟ وما هي كيفية التأهل إلى دوري أبطال آسيا؟

تعرف على النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد السعودي لكرة القدم لبطولة دوري روشن بداية من موسم 2023-24، وكيفية تأهل الفرق إلى البطولات الآسيوية.

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في إطار التطوير المستمر والمتسارع الذي تشهده كرة القدم السعودية في الآونة الأخيرة، من المقرر أن يتغير شكل بطولة دوري روشن السعودي بداية من موسم 2023-24.

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الشكل الجديد لبطولة دوري روشن السعودي سيؤثر بصورة مباشرة على بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي بالتبعية، بالنظر إلى التغيير الذي أقره الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ما هو النظام الجديد لدوري روشن السعودي 2023-24؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم أقر في أبريل 2022 النظام الجديد لدوري روشن بداية من موسم 2023-24.

وفي بيان أصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي تم الإعلان عن اعتماد زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري روشن السعودي إلى 18 ناديًا اعتبارًا من الموسم الرياضي 2023-24.

وسيتم زيادة عدد الفرق في دوري روشن السعودي بهبوط فريقين في موسم 2022-2023 إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين مقابل صعود 4 فرق إلى دوري روشن.

سيكون ذلك الإجراء استثنائيًا لمدة موسم واحد، على أن تهبط بعد هذا الموسم 3 فرق وتصعد مثلها.

ما هي آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023-24؟

وفي البيان ذاته، تم اعتماد آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023-24 بالروزنامة الجديدة وبشكل استثنائي لموسم واحد، وذلك لتزامن موسمين محليين مع نسخة واحدة من دوري أبطال آسيا.

وسيكون ذلك فقط في حال عدم صدور آلية أخرى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تخص المشاركة في هذه النسخة بنظامها الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار استكمال متطلبات التراخيص اللازمة للفرق للمشاركة في البطولة.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد



وحسب البيان فإن مقاعد دوري أبطال آسيا 2023-24 سيتم توزيعها بالشكل التالي..

سيحصل بطل دوري روشن السعودي في موسمي 2021-22 و22-23 على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2023-24، بالإضافة إلى بطل كأس خادم الحرمين لموسم 2022-23.

أما بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021-22 فسيحصل على مقعد في الملحق المؤهل إلى البطولة.

وفي حال تكرار الفريق في أي بند من البنود السابقة، سيكون الاختيار حسب التسلسل الآتي:

1- وصيف دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

2- وصيف دوري روشن السعودي لموسم 2021-22.

3- ثالث دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

4- ثالث دوري روشن السعودي لموسم 2021-22.

5- رابع دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

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