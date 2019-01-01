ليس موريلو! ما هو النطق الصحيح لصفقة برشلونة الشتوية؟

على الرغم أنه يلعب في الدوري الإسباني منذ فترة، ومع انضمامه لصفوف برشلونة مُعاراً، لازالت بعض جماهير الفريق يخطئوا في نطق اسمه بالشكل الصحيح

أبانوب صفوت

أعلن فريق برشلونة في هذا الشتاء عن التعاقد رسمياً مع الكولومبي جيسون موريلو قادماً من صفوف فالنسيا وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وذلك من أجل حل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق الكتالوني بسبب الإصابات.

بدأ موريلو مسيرته في أوروبا مع فريق أودينيزي الإيطالي قبل أن تتم إعارته لغرناطة الإسباني ليلعب مع الفريق الثاني ومن ثم تم شراءه نهائياً وتمت إعارته إلى فريقي لاس بالماس وقادش، قبل أن يقرر الإنتر التعاقد معه ولكنه عاد إلى الليجا مجدداً عن طريق فالنسيا، على سبيل الإعارة قبل أن ينضم للخفافيش بصفة نهائية.

ويسعى اللاعب موريلو لاغتنام فرصة تواجده في فريق بحجم برشلونة من أجل إثبات قدراته ولتشجيع البلوجرانا على تفعيل خيار أحقية الشراء في نهاية الموسم.

ما هو النطق الصحيح لاسم جيسون موريلو 'jeison murillo'؟

الاسم باللغة الإنجليزية jeison murillo الكتابة الشائعة جيسون موريلو النطق الصحيح جيسون موريو الكتابة الأفضل جيسون موريو

إذا عُدنا لكتابة اسم مدافع برشلونة الجديد باللغة الإنجليزية سنجده "jeison murillo"، ولنطقه بشكلٍ أسلم يجب تقسيمه إلى أكثر من مقطع للتعرف على الطريقة المثلى لذلك.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "jeison":

jeison = جيسون

لا يوجد أي صعوبة تُذكر في نطق الاسم الأول للمدافع الكولومبي، حيث تنطق jeison بالإسبانية كما هي بالإنجليزية تماماً وهي جيسون.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "murillo":

mu= مو

rillo = ريو

بالنسبة للاسم الثاني، يمكن تقسيمه إلى جزئين الأول هو mu والذي لا يوجد به أي اختلاف في نطقه بالإسبانية عن الإنجليزية وهي مو ، أما المقطع الأخير من الاسم الثاني فيُنطق ريو وليس ريلو ، لأنه في حال وجود حرفي L متتاليين في اللغة الإسبانية يتم نطقهما بصورة مشابهة لحرف الياء في اللغة العربية، ليكون النطق الصحيح بالكامل للاسم الثاني هو موريو وليس موريلو .