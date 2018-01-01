ما هو النطق الصحيح لاسم خورخي خيسوس؟ مدرب الهلال السعودي

برغم توليه مسئولية تدريب الهلال السعودي بداية الصيف الماضي وتحقيقه لنتائج طيبة للغاية مع الموج الأزرق، ولكن لازال الكثيرين يخطئوا في نطق اسمه

أبانوب صفوت

أعلن نادي الهلال السعودي في بداية الصيف الماضي عن التعاقد رسمياً مع المدرب خورخي خيسوس لتولي مسئولية الفريق في مفاجأة كبيرة لأن خيسوس يعد اسماً كبيراً للغاية في كرة القدم البرتغالية، ولكن هذا يدل أيضاً على طموح الموج الأزرق الذي سيسعى معه لإثبات جدارته القارية من جديد.

بدأ خورخي حصد الألقاب بدايةً مع براجا في 2008 عندما تُوج معهم بكأس الانترتو، قبل أن يتوهج في أفضل فتراته التدريبية على الإطلاق برفقة النسور بنفيكا حيث فاز معهم بما يقرب من 10 ألقاب منها 3 بطولات دوري، قبل أن يرحل للغريم والمنافس سبورتينج لشبونة ويفوز معهم ببطولتين فقط ويبدأ مسيرة جديدة خارج البرتغال برفقة الهلال.

بالرغم تعيينه منذ عدة أشهر فقط، ولكن خورخي خيسوس نجح في قيادة فريق الهلال السعودي للتتويج بكأس السوبر السعودي بعد التغلب على الاتحاد بهدفين لهدف.

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ما هو النطق الصحيح لاسم خورخي خيسوس 'jorge jesus'؟

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إذا عُدنا لكتابة اسم مدرب الهلال السعودي الجديد باللغة الإنجليزية سنجده "jorge jesus"، ولنطقه بشكلٍ أسلم يجب تقسيمه إلى أكثر من مقطع للتعرف على الطريقة المثلى لذلك.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "jorge":

jor = جور

ge= ج

يمكن تقسيم الاسم الأول إلى جزئين، أولهما مكون من ثلاثة حروف تُنطق كما هي في اللغة الإنجليزية وهي jor والتي تنطق جور في البرتغالية أيضاً، ويعود سبب الاختلاف على الحرف الأول هو المغالطة بين اللغتين البرتغالية والإسبانية، حيث ينطق هذا الحرف "خاء" بالإسبانية و"جيم" بالبرتغالية، أما الجزء الأخير من الاسم فلا يُنطق فيه سوى حرف g فقط لذلك فهي ج وليس جي، ليكون الاسم بالكامل هو جورج وليس خورخي أو جورجي.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "jesus":

je= جي

sus = سوس

بالنسبة للاسم الثاني للمدرب البرتغالي، ينطق حرف j مثل حرف "جيم" بالعربية وليس "خاء" كما يظن البعض بسبب الاختلاط بين اللغتين البرتغالية والإسبانية، وبالنسبة للحرف الثاني في المقطع الأول من الكلمة الثانية e يُنطق كما هو بالإنجليزية ويُنطق ويكتب بالعربية "ي"، ليكون المقطع بأكمله "جي".

وبالنسبة للمقطع الثاني من الاسم الثاني، يُنطق حرف s كما هو بالإنجليزية ويُكتب "س" في حين أن حرف u ينطق بالعربية بما يشبه حرف o بالإنجليزية، ليكون النطق للاسم الثاني بالكامل هو جيسوس وليس خيسوس.