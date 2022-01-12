النصيري وزياش يدخلان التاريخ .. هدفان في كندا يكتبان أرقامًا فريدة للعرب في المونديال

مباراة مصيرية في كأس العالم قطر 2022، تخوضها المغرب أمام كندا، نجحت خلالها في تسجيل هدفين قبل مرور نصف ساعة من اللقاء

دخل يوسف النصيري؛ مهاجم المنتخب المغربي، التاريخ برقم خاص باسمه لم يسبقه له أي لاعب مغربي من قبل، بعد هدفه في شباك المنتخب الكندي.

صاحب الـ25 عامًا سجل هدف منتخب بلاده الثاني في شباك كندا، خلال المباراة المقامة حاليًا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

بهذا الهدف، أصبح النصيري أول مغربي ينجح في التسجيل في نسختين مختلفتين من المونديال، إذ كان هدفه الأول في نسخة روسيا 2018، خلال تعادل أسود الأطلس أمام إسبانيا 2-2، في الجولة الثالثة من دور المجموعات أيضًا.

على جانب آخر، دخل زميله حكيم زياش هو الآخر التاريخ الليلة، لكن تاريخ العرب بشكل عام في الحدث العالمي.

زياش هو صاحب الهدف الأول في مرمى كندا، بعدما استغل خطأ فادح من الحارس في تمرير الكرة، ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك بنجاح.

هذا الهدف هو أسرع أهداف العرب في تاريخ كأس العالم، إذ جاء بعد مرور ثلاث دقائق و30 ثانية فقط من صافرة انطلاق المباراة.

هدف زياش كذلك هو الهدف الأبعد مسافة في تاريخ مشاركات العرب في المونديال، منذ عام 1966، إذ جاء من مسافة 30.66 مترًا.

1 - سجّل حكيم زياش أسرع أهداف المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم (3:30) والهدف الأبعد مسافةً للمنتخبات العربية كذلك في تاريخ البطولة (منذ 1966) (30.66م). pic.twitter.com/Oj8UmjWYsn — OptaArabi (@OptaArabi) December 1, 2022

يذكر أن أسود الأطلس يحتلون حاليًا المركز الثاني في المجموعة السادسة في كأس العالم قطر 2022، برصيد أربع نقاط، متساويين مع كرواتيا صاحبة الصدارة، فيما تحل بلجيكا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرًا كندا دون أي نقاط.