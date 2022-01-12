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النصيري وزياش يدخلان التاريخ .. هدفان في كندا يكتبان أرقامًا فريدة للعرب في المونديال

زهيرة عادل
5:42 م غرينتش+2 1‏/12‏/2022
Hakim Ziyech - morocco - world cup 2022
مباراة مصيرية في كأس العالم قطر 2022، تخوضها المغرب أمام كندا، نجحت خلالها في تسجيل هدفين قبل مرور نصف ساعة من اللقاء

دخل يوسف النصيري؛ مهاجم المنتخب المغربي، التاريخ برقم خاص باسمه لم يسبقه له أي لاعب مغربي من قبل، بعد هدفه في شباك المنتخب الكندي.

صاحب الـ25 عامًا سجل هدف منتخب بلاده الثاني في شباك كندا، خلال المباراة المقامة حاليًا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

بهذا الهدف، أصبح النصيري أول مغربي ينجح في التسجيل في نسختين مختلفتين من المونديال، إذ كان هدفه الأول في نسخة روسيا 2018، خلال تعادل أسود الأطلس أمام إسبانيا 2-2، في الجولة الثالثة من دور المجموعات أيضًا.

على جانب آخر، دخل زميله حكيم زياش هو الآخر التاريخ الليلة، لكن تاريخ العرب بشكل عام في الحدث العالمي.

زياش هو صاحب الهدف الأول في مرمى كندا، بعدما استغل خطأ فادح من الحارس في تمرير الكرة، ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك بنجاح.

هذا الهدف هو أسرع أهداف العرب في تاريخ كأس العالم، إذ جاء بعد مرور ثلاث دقائق و30 ثانية فقط من صافرة انطلاق المباراة.

هدف زياش كذلك هو الهدف الأبعد مسافة في تاريخ مشاركات العرب في المونديال، منذ عام 1966، إذ جاء من مسافة 30.66 مترًا.

يذكر أن أسود الأطلس يحتلون حاليًا المركز الثاني في المجموعة السادسة في كأس العالم قطر 2022، برصيد أربع نقاط، متساويين مع كرواتيا صاحبة الصدارة، فيما تحل بلجيكا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرًا كندا دون أي نقاط.

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