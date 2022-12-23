النصر يُعزز صدارته لدوري السيدات بفوز ساحق على الشباب

الدوري السعودي الممتاز للسيدات يتواصل بإثارة كبيرة

عزز النصر صدارته لدوري السيدات السعودي الممتاز بالفوز على الشباب في افتتاح الجولة التاسعة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على ملعب صالة الملك عبد الله الرياضية بتقدم النصر بهدفين نظيفين سجلتهما سامية العوني وميساء زياد.

ورغم تحسن مردود لاعبات الشباب في الشوط الثاني إلا أن النصر استطاع إضافة هدفين إضافيين بواسطة العوني وحصة العيسى فيما سجلت أوشا هدف الشباب الوحيد.

فوز النصر رفع رصيده في الصدارة إلى 23 نقطة فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة الـ14.

سما يلتقي الأهلي في مباراة ثانية من الجولة التاسعة مساء اليوم، فيما يلعب اليمامة أمام الهلال غدًا ويُواجه الاتحاد فريق شعلة الشرقية في مباراة منتظرة.